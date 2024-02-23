Kırşehir'de bir ikamete tüfekle ateş açan şüpheli tutuklandı
Kırşehir'de bir ikamete pompalı tüfekle ateş açtığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Kırşehir'de bir ikamete pompalı tüfekle ateş açtığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ahi Evran Mahallesinde bir ikamete pompalı tüfekle ateş açtığı, evdeki H.G. ve A.D.G'yi tehdit ettiği öne sürülen K.K'yi Kervansaray Mahallesinde yakalandı.
K.K'nin otomobilde, olayda kullandığı ruhsatsız tüfek ile 47 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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