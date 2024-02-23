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        Kırşehir'de bir ikamete tüfekle ateş açan şüpheli tutuklandı

        Kırşehir'de bir ikamete pompalı tüfekle ateş açtığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 14:26 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:35
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        Kırşehir'de bir ikamete tüfekle ateş açan şüpheli tutuklandı
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        Kırşehir'de bir ikamete pompalı tüfekle ateş açtığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ahi Evran Mahallesinde bir ikamete pompalı tüfekle ateş açtığı, evdeki H.G. ve A.D.G'yi tehdit ettiği öne sürülen K.K'yi Kervansaray Mahallesinde yakalandı.

        K.K'nin otomobilde, olayda kullandığı ruhsatsız tüfek ile 47 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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