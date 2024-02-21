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        Kırşehir'de otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

        Kırşehir'de bir otomobilden çeşitli ses cihazlarını çaldığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 15:49 Güncelleme: 21.02.2024 - 16:33
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        Kırşehir'de otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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        Kırşehir'de bir otomobilden çeşitli ses cihazlarını çaldığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aşıkpaşa Mahallesi'nde bir otomobilden gece saatlerinde 4 hoparlör ve ses yükseltici çalındığı ihbarı üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın failinin Ö.O. olduğunu belirledi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan, çalıntı malzemeler de sahibine teslim edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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