Kırşehir'de otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aşıkpaşa Mahallesi'nde bir otomobilden gece saatlerinde 4 hoparlör ve ses yükseltici çalındığı ihbarı üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kırşehir'de bir otomobilden çeşitli ses cihazlarını çaldığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

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