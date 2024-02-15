Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Üniversite Sporları Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Süper ve 1. Lig müsabakaları tamamlandı

        Kırşehir'de düzenlenen Üniversite Sporları Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda, Süper ve 1. Lig müsabakaları bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 19:23 Güncelleme: 15.02.2024 - 19:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üniversite Sporları Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Süper ve 1. Lig müsabakaları tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir'de düzenlenen Üniversite Sporları Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda, Süper ve 1. Lig müsabakaları bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

        Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve Kırşehir Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 54 üniversiteden 600'e yakın sporcu mücadele etti.

        Müsabakalarda Süper Lig erkeklerde Nişantaşı Üniversitesi birinci, İstanbul Aydın Üniversitesi ikinci, Marmara Üniversitesi üçüncülüğü elde etti.

        Kadınlarda ise Nişantaşı Üniversitesi birinci, Süleyman Demirel Üniversitesi ikinci ve Erciyes Üniversitesi üçüncü oldu.

        1. Ligde ise erkeklerde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi birinci, İstanbul Medipol Üniversitesi ikinci, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi üçüncü olurken kadınlarda da Başkent Üniversitesi birinci, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ikinci ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi üçüncülüğü elde etti.

        Sporculara kupa ve madalyalarını Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ve protokol üyeleri takdim etti.

        Şampiyona Ferdi Erkek ve Kadın müsabakalarıyla 17 Şubat'ta sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        6 mürettebatıyla batan geminin yeri tespit edildi!
        6 mürettebatıyla batan geminin yeri tespit edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu!
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        Borsa tamam mı devam mı?
        Borsa tamam mı devam mı?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Çilli Tavuk
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Çilli Tavuk
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Önce dans sonra ders
        Önce dans sonra ders
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de bölücü terör örgütüne yönelik operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Kırşehir'de bölücü terör örgütüne yönelik operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Kırşehir'deki çiçekçilerde 14 Şubat'ta çiçek demetleri tercih ediliyor
        Kırşehir'deki çiçekçilerde 14 Şubat'ta çiçek demetleri tercih ediliyor
        AYDEP ve BKYS, Hitit Üniversitesi akademisyenlerine anlatıldı
        AYDEP ve BKYS, Hitit Üniversitesi akademisyenlerine anlatıldı
        Kırşehir'de jandarmadan dolandırıcılık uyarısı
        Kırşehir'de jandarmadan dolandırıcılık uyarısı
        Üniversite Sporları Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Kırşehir'de başladı
        Üniversite Sporları Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Kırşehir'de başladı
        Kırşehir'de, Gelecek Partisi'nden istifa eden 1025 üye, AK Parti'ye geçti
        Kırşehir'de, Gelecek Partisi'nden istifa eden 1025 üye, AK Parti'ye geçti