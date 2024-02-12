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        Kırşehir'de, Gelecek Partisi'nden istifa eden 1025 üye, AK Parti'ye geçti

        GELECEK Partisi Kırşehir İl Başkanı Uğur Şener, il ve ilçe yöneticileri başta olmak üzere 1025 üye, istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 17:33 Güncelleme: 12.02.2024 - 17:35
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        Kırşehir'de, Gelecek Partisi'nden istifa eden 1025 üye, AK Parti'ye geçti
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        GELECEK Partisi Kırşehir İl Başkanı Uğur Şener, il ve ilçe yöneticileri başta olmak üzere 1025 üye, istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

        Gelecek Partisi'nde il ve ilçe yöneticileri olmak üzere 1025 üye istifa edip, AK Parti'ye geçti. Gelecek Partisi Kırşehir İl Başkanı Uğur Şener, "AK Parti ailesine katıldığımız için mutluyuz. İl Başkanımız Seher Ünsal ve Milletvekilimiz Necmettin Erkan, ne zaman arasak ulaşsak, arkadaşlarımızın tüm taleplerinde yardımcı oldular. Bizlere değer verildiğini gördük. Bunun üzerine il ve ilçelerimizdeki partililerimizle birlikte AK Parti'ye katılma kararı aldık. Allah utandırmasın, Rabbi'm yar ve yardımcımız olsun" dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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