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        Kırşehir FSK - Karacabey Belediyespor: 0-1

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 18:38 Güncelleme: 11.02.2024 - 18:40
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        Kırşehir FSK - Karacabey Belediyespor: 0-1
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        STAD:Kırşehir Ahi

        HAKEMLER: Aykut Sergin, Ahmet Şimşek, Denizcan Şahin

        KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ: Kadem Burak Yaşar - Hüseyin Solaklı (Dk. 74 Osman Torun), Gökdeniz Varol, Furkan Tütüncü (Dk.46 Kağan Miray Bağış), Emir Can Sayar (Dk. 64 Fatih Üge), Selimcan Temel, Cihat Aktaş, Ömer Esenkaya, Emre Can Coşkun (Dk. 64 İsmail Karakaş), Yasin Başaytaç, Sergen Yatağan (Dk. 64 Mert Özyıldırım)

        KARACABEY BELEDİYESPOR: Taha Ayan - Yusuf Ziya Gümüş, Burak Karapınar, Ersel Aslıyüksek, Burak Aydın (Dk.87 Tuğkan Kamışoğlu), Ata Kurtuluş (Dk.82 Namık Barış Çelik), Ömer Faruk Yücel, Berke Özgün, Onur Öztonga, Abdullah Balıkuv, Serhat Kot (Dk.46: Ali Aydemir)

        GOL: Dk.45+2 Ersel Aslıyüksek (Karacabey Belediyespor)

        SARI KARTLAR: Selimcan Temel, Emre Can Coşkun (Kırşehir FSK)

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 25´inci hafta karşılaşmasında Kırşehir Futbol Spor Kulübü, sahasında Karacabey Belediyespor´a 1-0 mağlup oldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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