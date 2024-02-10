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        AK Partili Şahin: Bölücü hainlere 31 Mart gecesi güçlü bir mesaj vereceğiz

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, "En son geçtiğimiz hafta DHKP-C tarafından İstanbul'da adliyeye bir saldırı düzenlendi, teröristin kurşunuyla bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Hep beraberce bu kaos planlarını, bu karmaşa planlarını rafa kaldıracağız, bu oyunları bozacağız ve bu bölücü hainlere 31 Mart gecesi bir kez daha güçlü bir mesaj vereceğiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 16:08 Güncelleme: 10.02.2024 - 16:10
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        AK Partili Şahin: Bölücü hainlere 31 Mart gecesi güçlü bir mesaj vereceğiz
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, "En son geçtiğimiz hafta DHKP-C tarafından İstanbul'da adliyeye bir saldırı düzenlendi, teröristin kurşunuyla bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Hep beraberce bu kaos planlarını, bu karmaşa planlarını rafa kaldıracağız, bu oyunları bozacağız ve bu bölücü hainlere 31 Mart gecesi bir kez daha güçlü bir mesaj vereceğiz" dedi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katılmak üzere Kırşehir'e geldi. Programda konuşan AK Partili Şahin, "Cumhuriyetimizin ikinci asrında Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi, gerçek belediyecilik hedeflerimizi ilan ettik. 2023 yılındaki seçimlerden çok büyük bir başarıyla ayrıldık. Bizim bu güçlü yürüyüşümüzü görenler bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak, bizim yolumuzu kesmek için yine türlü hilelere ve oyunlara başvurmaya başladılar. Geride bıraktığımız bir ay içerisinde Pençe-Kilit harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK askerlerimizi şehit etti. İstanbul'da Fatih Camisi'nde imamımıza IŞİD teröristi saldırdı, din görevlimizi yaraladı. İstanbul'da IŞİD tarafından bir kiliseye saldırı düzenlendi. En son geçtiğimiz hafta DHKP-C tarafından İstanbul'da adliyeye bir saldırı düzenlendi, teröristin kurşunuyla bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Hep beraberce bu kaos planlarını, bu karmaşa planlarını rafa kaldıracağız, bu oyunları bozacağız ve bu bölücü hainlere 31 Mart gecesi bir kez daha güçlü bir mesaj vereceğiz" diye konuştu.

        "GERİDE BIRAKTIĞIMIZ YILLAR İNSANLIK İÇİN ZOR OLDU'

        Ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini söyleyen Şahin, "Geride bıraktığımız yıllar sadece ülkemiz için değil insanlık için zor yıllar oldu. Büyük bir salgın felaketi yaşadık. Yaşanan bu felaket ticarette çok büyük zorluklara sebebiyet verdi. Ekonomik daralmalara sebebiyet verdi. Pandemiden bu salgından çıktık geçtiğimiz yıl asrın felaketi diyebileceğimiz çok büyük bir deprem felaketiyle karşılaştık. Çok geniş bir coğrafyayı 11 ilimizi 15 milyon vatandaşımızı etkileyen 53 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği bir deprem felaketi yaşadık. Ülkemizin yakın coğrafyalarındaki savaşları, çatışmaları hepimiz görüyoruz. Hiç şüphesiz ki bunların olumsuz etkileri oldu. Bu olumsuz etkileri gidermek için var gücümüzle çalıştık, gerekli tedbirleri aldık, vatandaşımızın hayatını, yaşadıkları zorlukları kolaylaştırmak için adımlar attık. Emeklilerimize, işçilerimize, memurlarımıza her zaman destek olduk. Onları enflasyona ezdirmedik. Ancak görüyoruz ki hala o sorunlar istediğimiz oranda aşılabilmiş durumda değil. Sorunları ve sıkıntıları gidermek için gerekli adımları bundan sonra da atacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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