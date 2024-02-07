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        Kırşehir'de AK Parti heyeti esnafı ziyaret etti

        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Milletvekili Necmettin Erkan, Merkez İlçe Başkanı Ali Demir, Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı Osman Arslan ve partililer, kentte esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 14:11 Güncelleme: 07.02.2024 - 14:14
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        Kırşehir'de AK Parti heyeti esnafı ziyaret etti
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        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Milletvekili Necmettin Erkan, Merkez İlçe Başkanı Ali Demir, Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı Osman Arslan ve partililer, kentte esnafı ziyaret etti.

        İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara ve Lise caddelerinde ziyaret gerçekleştiren heyet, esnafın talep ve görüşlerini alarak, projeleri hakkında bilgi verdi.

        Ziyaretleri değerlendiren Ünsal, yerel seçimlerinin ardından Kırşehir Belediyesinde göreve geldiklerinde kentin tüm cadde ve sokaklarına dokunarak, daha güzel bir şehre kavuşturacaklarını aktardı.

        Ünsal, "AK Parti iktidarları her zaman hizmetin, yatırımların ve yeni projelerin merkezi olmuştur. Kırşehir genelinde tüm arterlerde bugüne kadar hizmetler yapıldığı gibi bundan sonra daha fazlası yapılacak. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Kırşehir’e güzel hizmetler vereceğiz. Kırşehirlilerin hizmete, yeni ve büyük yatırımlara ihtiyacı var. Biz de bunu gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız." sözlerini kullandı.

        Milletvekili Erkan ise esnafın kendilerine olan desteğini vurgulayarak, "Esnafımızın görüşleri çok değerli. Kırşehir’i daha ileriye taşımak için hep birlikte daha güzel işlere imza atacağız, kimsenin şüphesi olmasın. Kırşehir’i daha yaşanabilir hale getirerek, Kırşehirlilerin geleceğe umutla bakmasını istiyoruz. Bunun için bizler, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak varız, durmadan çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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