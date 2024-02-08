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        Kırşehir'de köy yollarında bakım çalışmaları devam ediyor

        Kırşehir İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 16:27 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:28
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        Kırşehir'de köy yollarında bakım çalışmaları devam ediyor
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        Kırşehir İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

        İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, yol ve ulaşım ekiplerinin il genelindeki köylerin bağlantı yollarında düzenleme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

        Vatandaşlara daha iyi ulaşım imkanı sağlamak için çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, ulaşımda oluşabilecek aksaklıkların önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

        Açıklamada, "İl Özel İdaremiz yol ağında bulunan ve köylerimizdeki stabilize yolların bakım ve onarım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son günlerde hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat olarak değerlendiren idaremiz, ulaşımın daha rahat ve güvenli gerçekleştirilmesi için tüm gayretleriyle çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

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