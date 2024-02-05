Kırşehir'de bekçinin yaralandığı olaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Mesaide olmayan bekçi B.Y, 4 Şubat'ta, Ahi Evran Mahallesi'nde çevreyi rahatsız eden K.B. ve yanındaki kişileri uyarmış, çıkan tartışmada bıçakla göğsünden yaralanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.B. ve A.B. tutuklandı, E.T. adli kontrol şartıyla, S.D ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bekçi B.Y'nin (31) göğsünden yaralanmasıyla ilgili zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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