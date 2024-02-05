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        Kırşehir'de şap hastalığına karşı hayvanlara aşı yapılıyor

        Kırşehir'de şap hastalığına karşı yaklaşık 285 bin hayvana aşı yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 14:47 Güncelleme: 05.02.2024 - 14:49
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        Kırşehir'de şap hastalığına karşı hayvanlara aşı yapılıyor
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        Kırşehir'de şap hastalığına karşı yaklaşık 285 bin hayvana aşı yapılacağı bildirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında, şap hastalığına karşı her yıl rutin olarak 2 doz uygulanan aşı sayısının bu yıl 3'e çıkarıldığı hatırlatıldı.

        Şapın sığır, manda, koyun, keçi ve geyik gibi çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan bulaşıcı bir hastalık olduğu vurgulanan açıklamada, aşılamanın 29 Ocak'ta başladığı ve 31 Mart'a kadar devam edeceği, üreticilerden bedel almadan aşı uygulamasının sürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkileyen hastalığa karşı yoğun çalışma yürütüldüğü, yetiştiricilerin ekonomik kaybının en az indirilmesi amacıyla kent genelindeki hayvancılık işletmelerindeki yaklaşık 285 bin hayvana şap aşısı uygulaması yapılması hedeflendiği ifade edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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