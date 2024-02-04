Kırşehir'de göğsünden bıçakla yaralanan bekçi ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Uyarının ardından olay yerinden ayrılan B.Y'yi takip eden K.B. (35) ile yanındaki 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Mesaide olmayan bekçi B.Y. (31) Ahi Evran Mahallesi'nde çevreyi rahatsız eden K.B. (35) ve yanındaki 2 kişiyi uyardı.

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