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        Haberler Gündem 'Palalı Sabri' cinayetinin küfürleşme sonrasında gerçekleştiği öğrenildi

        'Palalı Sabri' cinayetinin küfürleşme sonrasında gerçekleştiği öğrenildi

        Gezi Parkı eylemleri sırasında göstericilere pala ile saldırdığı için "Palalı Sabri" olarak bilinen Sabri Çelebi'nin öldürülmesiyle ilgili gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Olayla ilgili detaylarda ortaya çıktı. Cinayetin aralarında yaşanan küfürleşme sonucu yaşandığı öğrenildi. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi...

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 03.02.2024 - 23:05 Güncelleme: 03.02.2024 - 23:05
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        'Palalı Sabri' cinayetinin detayları ortaya çıktı
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        Gezi olayları sırasında palayla göstericilere saldırdığı için adı 'Palalı Sabri' olarak anılan Sabri Çelebi İstanbul Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme!
        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme! Haberi Görüntüle

        KÜFÜRLEŞME YAŞANDI

        Cinayet Büro Amirliği’nde yapılan soruşturmada olayın detayları da ortaya çıktı. Polisin ulaştığı bilgilere göre olay saat 02.00 sıralarında Beyoğlu ilçesi Kocatepe Mahallesi Aydede Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabri Çelebi ile yanında çalışan N.D. (21) ve M.A.(21) adlı iki kişiyle aracıyla olayın gerçekleştiği C.K.(43) adlı kişinin işyerine doğru gitmek için yola çıktı. Sabri Çelebi, araçtan inmek üzere iken C.K.’nın işyerinde çalışan Ç.G.(42) ve H.K.(30) adlı iki kişiyle aralarında küfürleşme yaşandı.

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        ATEŞ ETTİ

        Küfürleşmenin yaşanması üzerine aralarında tartışma yaşandı. Yaşanan bu tartışma sonrası Ç.G. tarafından Sabri Çelebi’ye ateş edildi. Açılan ateş sonucu Sabri Çelebi ile yanındaki çalışan N.D. yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Sabri Çelebi hayatını kaybetti. Yaralanan N.D. ise hastaneye kaldırıldı.

        8 KİŞİ YAKALANDI

        Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan Çalışmaların ardından 7 ilçe de 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda olayı gerçekleştirdiği belirlenen Ç.G. ve H.K. ile işyeri sahibi C.K. ve olaya karıştığı tespit edilen 5 şüpheli olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

        Şüpheliler soruşturmanın ardından yarın adliyeye sevk edilecek.

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        #Palalı Sabri
        #haberler

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