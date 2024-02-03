'Palalı Sabri' cinayetinin küfürleşme sonrasında gerçekleştiği öğrenildi

Gezi olayları sırasında palayla göstericilere saldırdığı için adı 'Palalı Sabri' olarak anılan Sabri Çelebi İstanbul Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

"Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme! Haberi Görüntüle

KÜFÜRLEŞME YAŞANDI Cinayet Büro Amirliği’nde yapılan soruşturmada olayın detayları da ortaya çıktı. Polisin ulaştığı bilgilere göre olay saat 02.00 sıralarında Beyoğlu ilçesi Kocatepe Mahallesi Aydede Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabri Çelebi ile yanında çalışan N.D. (21) ve M.A.(21) adlı iki kişiyle aracıyla olayın gerçekleştiği C.K.(43) adlı kişinin işyerine doğru gitmek için yola çıktı. Sabri Çelebi, araçtan inmek üzere iken C.K.’nın işyerinde çalışan Ç.G.(42) ve H.K.(30) adlı iki kişiyle aralarında küfürleşme yaşandı. REKLAM

ATEŞ ETTİ Küfürleşmenin yaşanması üzerine aralarında tartışma yaşandı. Yaşanan bu tartışma sonrası Ç.G. tarafından Sabri Çelebi’ye ateş edildi. Açılan ateş sonucu Sabri Çelebi ile yanındaki çalışan N.D. yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Sabri Çelebi hayatını kaybetti. Yaralanan N.D. ise hastaneye kaldırıldı.