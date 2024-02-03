Kırşehir'de ekmek fiyatı zamlandı

Açıklamada, 200 gram somun, pide, baget, kepekli ekmek çeşitlerinin 7,5 lira, 400 gram aynı ürünlerin 15 lira, 400 gram tam buğday, çavdar, siyez ve mısır ekmek fiyatlarının 21,5 lira olarak uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, tüm fırınlarda bugünden itibaren 200 gram ekmek fiyatının 7,5 liraya çıkarıldığı belirtildi.

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