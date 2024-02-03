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        Kırşehir'de ekmek fiyatı zamlandı

        Kırşehir'de ekmeğin fiyatı 6 liradan 7,5 liraya yükseltildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 13:04 Güncelleme: 03.02.2024 - 13:04
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        Kırşehir'de ekmek fiyatı zamlandı
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        Kırşehir’de ekmeğin fiyatı 6 liradan 7,5 liraya yükseltildi.

        Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, tüm fırınlarda bugünden itibaren 200 gram ekmek fiyatının 7,5 liraya çıkarıldığı belirtildi.

        Açıklamada, 200 gram somun, pide, baget, kepekli ekmek çeşitlerinin 7,5 lira, 400 gram aynı ürünlerin 15 lira, 400 gram tam buğday, çavdar, siyez ve mısır ekmek fiyatlarının 21,5 lira olarak uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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