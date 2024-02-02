Çaldığı köpeğe eziyet edip, çektiği görüntüleri sahibine gönderdi (2)
ADLİKONTROLLE SERBEST KALDI
Kırşehir'de iddiaya göre çaldığı köpeğe eziyet edip, kaydettiği görüntüleri köpeğin sahibine gönderdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Karim Gholami Aslan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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