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        Çaldığı köpeğe eziyet edip, çektiği görüntüleri sahibine gönderdi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 21:28 Güncelleme: 02.02.2024 - 21:28
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        Çaldığı köpeğe eziyet edip, çektiği görüntüleri sahibine gönderdi (2)
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        ADLİKONTROLLE SERBEST KALDI

        Kırşehir'de iddiaya göre çaldığı köpeğe eziyet edip, kaydettiği görüntüleri köpeğin sahibine gönderdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Karim Gholami Aslan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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