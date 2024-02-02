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        Haberler Gündem Son dakika: Esenyurt'ta yangın! 9 kişi hastanelik oldu - En son haberler

        Esenyurt'ta yangın: 9 kişi hastanelik oldu

        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde çıkan yangında 12 kişi üst katta mahsur kalınca itfaiye müdahale etti, 9 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 21:07 Güncelleme: 02.02.2024 - 21:20
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        Esenyurt'ta yangın: 9 kişi hastanelik oldu
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        Esenyurt'ta bir binada çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Fotoğraf: İHA

        Hürriyet Mahallesi Yağmur Sokak'taki 4 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Fotoğraf: İHA

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Fotoğraf: İHA

        Binanın üst katlarında mahsur kalan 12 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Bu kişilerden dumandan etkilenen 9'u sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

        Fotoğraf: İHA

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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