Fatih´te önceki gün meydana gelen olayda sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin, işlettiği çay ocağında 3 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

DHA'da yer alan habere göre olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki kameraları incelemeye başladı. Tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilen katil zanlısı Erkan Baykut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

"RAMAZAN PİŞKİN'İN SABOOR MURADI OLDUĞUNU BİLEREK YARALAMAK AMACIYLA GİTTİM"

Savcılık ifadesinde Erkan Baykut, "Babamın Fatih´te bulunan dükkanına çalışarak geçimimi sağlarım. Ramazan Pişkin´i tanımıyorum. Ben kendisini Afgan uyruklu Saboor Muradı zannettim. Muradı isimli kişiyle babamın yanında çalıştığı için tanıştım. Kendisi beni evine davet ederdi. Bana sigara içtiğimi bildiği için uyuşturucu hap ve Afgan macunu olarak bilinen maddelerden veriyorlardı. Ben kendimi kaybediyordum. Bu kişiler tarafından 2017-2021 tarihleri arasında cinsel istismara da uğradım. Bu istismara ilişkin herhangi bir şikayetim bulunmamaktır. Sadece aileme anlattım. Olay tarihinde de Ramazan Pişkin´in Saboor Muradı olduğunu bilerek yaralamak amacıyla gittim. Ben gittiğimde kendisine önce taş attım. Taş isabet etmeyince kendisi taşı alarak bana karşılık verdi. Bende olayın heyecanıyla üzerimdeki bıçağı çıkararak karın bölgesine 2-3 defa sapladım. Daha sonrasına bağrışma seslerini duyunca olay yerinden kaçarak uzaklaştım" dedi.