50 yaşındaki kadını bıçaklayıp bileziklerini çaldı
Aydın'da bir evden çığlıklar gelmesi üzerine polise ihbarda bulunuldu, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı, bir kişi tutuklandı. Bıçaklanarak öldürülen 50 yaşındaki kadını bıçaklayan zanlının bilezikleri alıp kaçtığı ortaya çıktı
Aydın'ın Efeler ilçesinde Semiha Kocaman'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Fotoğraf: DHA
Cuma Mahallesi'nde Semra Kocaman'ın (50) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan F.K. ve M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Fotoğraf: İHA
BİLEZİKLERİ ALIP KAÇMIŞ
Adliye sevk edilen N.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
N.B'nin, Kocaman'ın kızı F.K. ile arkadaş olduğu, cinayeti işledikten sonra kadının bileziklerini alıp evden ayrıldığı belirtildi.
Fotoğraf: İHA
NE OLMUŞTU?
Cuma Mahallesi 202 Sokak'taki bir evde dün, çığlık sesinin duyulması üzerine polise haber verilmiş, olay yerine gelen ekipler Kocaman'ı bıçaklanarak öldürülmüş şekilde bulmuştu. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alınmıştı.
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