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        Haberler Gündem 3. Sayfa 50 yaşındaki kadını bıçaklayıp bileziklerini çaldı

        50 yaşındaki kadını bıçaklayıp bileziklerini çaldı

        Aydın'da bir evden çığlıklar gelmesi üzerine polise ihbarda bulunuldu, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı, bir kişi tutuklandı. Bıçaklanarak öldürülen 50 yaşındaki kadını bıçaklayan zanlının bilezikleri alıp kaçtığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 19:18 Güncelleme: 02.02.2024 - 19:18
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        50 yaşındaki kadını bıçaklayıp bileziklerini çaldı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde Semiha Kocaman'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

        Fotoğraf: DHA

        Cuma Mahallesi'nde Semra Kocaman'ın (50) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan F.K. ve M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Fotoğraf: İHA

        BİLEZİKLERİ ALIP KAÇMIŞ

        Adliye sevk edilen N.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        N.B'nin, Kocaman'ın kızı F.K. ile arkadaş olduğu, cinayeti işledikten sonra kadının bileziklerini alıp evden ayrıldığı belirtildi.

        Fotoğraf: İHA

        NE OLMUŞTU?

        Cuma Mahallesi 202 Sokak'taki bir evde dün, çığlık sesinin duyulması üzerine polise haber verilmiş, olay yerine gelen ekipler Kocaman'ı bıçaklanarak öldürülmüş şekilde bulmuştu. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alınmıştı.

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        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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