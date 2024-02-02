MÜSİAD Kırşehir Şubesi'nde görev değişimi

Açıklamada görüşlerine yer verilen eski başkan Polat, geçirdiği rahatsızlıktan dolayı görevi devrettiğini, yeni yönetimin kentteki çalışmaları, hizmetleri daha ileriye taşıyacağına inandığını aktardı.

Halihazırda MÜSİAD Kırşehir Şube Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ali Rıza Aslan'ın MÜSİAD Genel Merkezince yapılan istişareler neticesinde Şube Başkanı olarak atandığı vurgulanan açıklamada, Aslan'a başarı dileklerinde bulunuldu.

MÜSİAD Kırşehir Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, sağlık sorunları yaşayan Enes Mehmet Polat'ın yerine Aslan'ın atandığı kaydedildi.

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