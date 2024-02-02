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        MÜSİAD Kırşehir Şubesi'nde görev değişimi

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Şubesi Başkanlığına iş insanı Ali Rıza Aslan'ın getirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 16:11 Güncelleme: 02.02.2024 - 16:12
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        MÜSİAD Kırşehir Şubesi'nde görev değişimi
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        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Şubesi Başkanlığına iş insanı Ali Rıza Aslan'ın getirildiği bildirildi.

        MÜSİAD Kırşehir Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, sağlık sorunları yaşayan Enes Mehmet Polat'ın yerine Aslan'ın atandığı kaydedildi.

        Halihazırda MÜSİAD Kırşehir Şube Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ali Rıza Aslan'ın MÜSİAD Genel Merkezince yapılan istişareler neticesinde Şube Başkanı olarak atandığı vurgulanan açıklamada, Aslan'a başarı dileklerinde bulunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen eski başkan Polat, geçirdiği rahatsızlıktan dolayı görevi devrettiğini, yeni yönetimin kentteki çalışmaları, hizmetleri daha ileriye taşıyacağına inandığını aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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