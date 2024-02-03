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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ahmet Selim Kul yazdı: Güçlü oyun, güçlü Fenerbahçe! - Fenerbahçe Haberleri

        Ahmet Selim Kul yazdı: Güçlü oyun, güçlü Fenerbahçe!

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini Cengiz Ünder ve Batshuayi'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek averajla liderliğini sürdürdü. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısındaki performansını kaleme aldı.

        ahmetselimkul@haberturk.com
        Giriş: 03.02.2024 - 21:49 Güncelleme: 03.02.2024 - 21:49
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        "Güçlü oyun, güçlü Fenerbahçe!"
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        Samsun deplasmanında Galatasaray’ın 11 dakikada maçı bitirmesiyle Fenerbahçe için ligin en zor deplasmanlarından biri daha da zorlaşmıştı. Antalyaspor, Nuri Şahinle oturttuğu güzel oyunu Sergen Yalçın’ın lig gerçeklerine yaklaştıran dokunuşları sonrası güçlendirince 6 maçlık bir yenilmezlik serisi elde etmişti.

        Bu referansa uygun olarak özgüvenli Antalyaspor’un ne kadar zor bir rakip olacağının bilinci ve ciddiyetiyle maça başlayan bir Fenerbahçe gördük. Çağlar’ın siftahı için zor ama isminin yarattığı beklentiye uygun bir maçtı bu.

        ZEMİN ÇOK KÖTÜYDÜ

        Bu güzel birçok ön bilginin aksine zeminin çok kötü olması ise gecenin tadını kaçıran detaydı. İki takım arasında tam olarak ön bilgiler paralelinde bir çarpışma oldu ilk yarı. İki takım da karşılık verdi, iki takım da iyi işler yaptı. Lakin pozisyonlardan bağımsız Fenerbahçe oyun gücünü bu deplasmanda da hissettirmeyi başardı.

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        ŞAMPİYONLUK YOLUNDAKİ EN BÜYÜK KOZ GÜÇLÜ OYUN

        Bu kısımları ilk yarıda yazıyorum. Sonuç ne olursa olsun Fenerbahçe’nin güçlü, her geçen gün gelişen ve oyuncuların kalitesiyle zaman zaman mükemmele doğru yürüyen bir oyunu var. Şampiyonluk yolundaki en büyük koz da bu. Taraftarın tek konsantrasyonun bu oyuna zarar verebilecek her şeye karşı durması olmalı.

        İSMAİL KARTAL’DAN DOĞRU DEĞİŞİKLİKLER

        İkinci yarıda bu ağır zemine bir de yoğun sağanak eklenince futbol oynamak iyice zorlaştı. Fakat yukarıda bahsettiğim oyun gücü 85 dakika kalesine rakibini yaklaştırmadı. Son 10 dakika olan baskı ise Antalyaspor’un iç saha avantajı ve özgüveni yüksek oyunu karşısında bir eleştiri sebebi olamaz. Keza İsmail Kartal’ın tüm değişikliklerinin doğru olduğunu ve bu değişikliklerin de sonucunda maçı bitiren golün geldiğini söyleyebilirim.

        HER MAÇI ERKEN KOPARAMAZSIN

        Evet Fenerbahçe son bölümde bir gol de yiyebilirdi. Ama bütün maçların erkenden koparılmayacağı futbolun nadide genel geçer gerçeklerinden biri. Bu yüzden İsmail Kartal ve futbolcularının gerçekten çok fazla olumlu notla kritik 3 puanı aldığı bir gece olarak tabımlayabilirim bu akdeniz akşamını.

        DELİ-DAHİ ARASI OYUN AKLI

        Fenerbahçe’de tabii ki parantez açmak gereken oyunculardan biri Cengiz Ünder. Skor katkısı değil bu, sürekli maç alıyor, kilit çözüyor, iş bitiriyor. Yıldız etiketine yakışan, ondan beklenen işler bunlar. Dahası bugün oyun içi etkinliğinin de arttığını gördük. Diğeri ise Krunic’e. Her maç izlemesi daha keyifli hale gelen bir oyuncu. Deli-Dahi arası bir oyun aklı ve pozisyon bilgisine sahip.

        10 DAKİKALIK STRES

        Özetle Fenerbahçe güçlü oyunu ve sağlam mental yapısıyla çok zor bir eşiği kartvizit bırakarak geçti. Bu sağlam mental yapı bu zor deplasmanı sadece 10 dakika stres yaşatarak atlattı. Bu yapının sırlarına dair çok ilginç notlar da öğrendim. Onları da pazartesi 23.00’te Habertürk’te yayınlanacak programımız Geçiş Oyunu’na bırakalım :)

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