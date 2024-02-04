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        Kendisini uyaran bekçiyi takip edip kalbinden bıçakladı

        KIRŞEHİR'de, bekçi B.Y. (31) ve beraberindeki meslektaşları, mesai bitiminde evine giderken sokakta karşılaştığı K.B. (35) ile yanındaki 2 kişiyi gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle uyardı. Bekçiler bölgeden ayrıldıktan sonra kendilerini takip eden gruptan K.B.'nin bıçaklı saldırısı sonucu B.Y., kalbinden aldığı darbesiyle yaralandı. B.Y. hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 02:48 Güncelleme: 04.02.2024 - 02:50
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        Kendisini uyaran bekçiyi takip edip kalbinden bıçakladı
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        KIRŞEHİR'de, bekçi B.Y. (31) ve beraberindeki meslektaşları, mesai bitiminde evine giderken sokakta karşılaştığı K.B. (35) ile yanındaki 2 kişiyi gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle uyardı. Bekçiler bölgeden ayrıldıktan sonra kendilerini takip eden gruptan K.B.'nin bıçaklı saldırısı sonucu B.Y., kalbinden aldığı darbesiyle yaralandı. B.Y. hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.

        Olay, saat 23.00 sıralarında merkeze bağlı Ahi Evran Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte görev yapan, aralarında B.Y.'nin de bulunduğu mahalle bekçileri, mesaisi bittikten sonra arkadaşlarıyla birlikte sokak arasında iddiaya göre alkol alan K.B. ve yanında bulunan 2 kişiyi gördü. Bekçiler, 3 kişiyi çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle uyardı. Bölgeden uzaklaşan bekçileri yaklaşık 500 metre takip eden gruptakilerden K.B. ile bekçi B.Y. arasında tartışma çıktı.

        BEKÇİYİ BIÇAKLA KALBİNDEN YARALADI

        Yaşanan gerginliğin ardından K.B., cebinden çıkardığı bıçakla bekçi B.Y.'yi kalbinden yaraladı. Saldırgan diğer bekçiler tarafından etkisiz hale getirilirken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan B.Y., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan K.B. ile beriberindeki 2 kişi gözaltına alındı. 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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