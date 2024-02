Kendisini uyaran bekçiyi takip edip kalbinden bıçakladı KIRŞEHİR'de, bekçi B.Y. (31) ve beraberindeki meslektaşları, mesai bitiminde evine giderken sokakta karşılaştığı K.B. (35) ile yanındaki 2 kişiyi gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle uyardı. Bekçiler bölgeden ayrıldıktan sonra kendilerini takip eden gruptan K.B.'nin bıçaklı saldırısı sonucu B.Y., kalbinden aldığı darbesiyle yaralandı. B.Y. hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 04.02.2024 - 02:48 Güncelleme: 04.02.2024 - 02:50 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL