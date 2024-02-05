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        Bekçinin kalbinden bıçaklandığı arbede güvenlik kamerasında

        KIRŞEHİR'de, bekçi B.Y.'nin (31), gürültü yapıp çevreye rahatsızlık verdikleri için uyardığı kişilerce kalbinden bıçaklanıp yaralandığı arbedenin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 16:18 Güncelleme: 05.02.2024 - 16:20
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        Bekçinin kalbinden bıçaklandığı arbede güvenlik kamerasında
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        KIRŞEHİR'de, bekçi B.Y.'nin (31), gürültü yapıp çevreye rahatsızlık verdikleri için uyardığı kişilerce kalbinden bıçaklanıp yaralandığı arbedenin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, 3 Şubat'ta saat 23.00 sıralarında merkeze bağlı Ahi Evran Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte görev yapan, aralarında B.Y.'nin de bulunduğu mahalle bekçileri, mesai bittikten sonra arkadaşlarıyla birlikte sokak arasında iddiaya göre alkol alan K.B. ve yanında bulunan 2 kişiyi gördü. Bekçiler, 3 kişiyi çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle uyardı. Bölgeden uzaklaşan bekçileri yaklaşık 500 metre takip eden gruptakilerden Kürşat Bayındır ile bekçi B.Y. arasında tartışma çıktı. Yaşanan gerginliğin ardından K.B., cebinden çıkardığı bıçakla bekçi B.Y.'yi kalbinden yaraladı. Saldırgan diğer bekçiler tarafından etkisiz hale getirilirken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan B.Y., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan Kürşat Bayındır ile beraberindeki A.B. (22), S.D. (35) ve E.T. (26) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kürşat Bayındır ve A.B. tutuklanırken, E.T. adli kontrol şartıyla, S.D. ise, savcılıkça serbest bırakıldı. Bekçi B.Y.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Diğer yandan yaşanan olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde arbede yaşandığı ardından şüphelilerin kaçtığı görüldü. Şüphelilerin arkasından koşan bekçilerin saldırgan Kürşat Bayındır'ı yakaladıkları da kameralara yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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