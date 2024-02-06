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        Kırşehir'de Miraç Kandili mesajları

        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 15:20 Güncelleme: 06.02.2024 - 15:20
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        Kırşehir'de Miraç Kandili mesajları
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        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Buhara, mesajında, Miraç Kandili'ne ulaşırken, depremde yaşamını yitirenlerin acısını halen hissettiklerini belirtti.

        Mübarek Miraç gecesinde bütün zorlukların kolaylaşması, zorda olanların feraha kavuşması ve tüm kainata iyiliğin hakim olması için dua edeceklerini aktaran Buhara, "Depremde yitirdiğimiz canlarımız için Allah'tan rahmet diliyorum. Mübarek kandil gecesinin başta Gazze olmak üzere tüm dünyaya barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyor, birlik ve dirliğimize vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Allah'ın izniyle millet olarak birbirimizin umudu olmaya, dayanışma içerisinde kalmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Milletvekili Erkan da Miraç Kandili'nin insanın gönlünü aydınlatan, manevi değerleri güçlendiren, birlik ve beraberliğin pekiştiği, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı mübarek gecelerden biri olduğunu anımsattı.

        Miracın ruhu, hikmeti, hakikati üzerinde yeniden düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Erkan, Miraç gecesinin İslam aleminin ve insanlığın selametine vesile olmasını dileyerek, depremlerin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşları da rahmetle andı.

        Ünsal ise Miraç Kandili vesilesiyle dünyada sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasını, birlik, beraberlik ve kardeşliğin güçlenmesini temenni ederek, İslam alemine ve insanlığa barış ve huzur getirmesini diledi.

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