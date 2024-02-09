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        Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli adliyede

        Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 33 ilde eş zamanlı düzenlenen Kahramanlar-49 Operasyonu kapsamında Kırşehir'de gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 11:45 Güncelleme: 09.02.2024 - 12:13
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        Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli adliyede
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        Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 33 ilde eş zamanlı düzenlenen Kahramanlar-49 Operasyonu kapsamında Kırşehir'de gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si adliyeye sevk edildi.

        Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan Irak uyruklu şüpheliler İ.F.N.R, A.A.J.R, W.A.R, A.H.M.R, E.İ.F.R ve H.İ.F.R'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        İfade işlemlerinin ardından İ.F.N.R, A.A.J.R, W.A.R ve A.H.M.R. sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Zanlılar E.İ.F.R ve kardeşi H.İ.F.R ise Kırşehir Adliyesine gönderildi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün, 33 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı düzenlenen Kahramanlar-49 Operasyonu'nda 147 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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