Gençler, 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Bölge Şampiyonası tamamlandı

Kırşehir'de düzenlenen Gençler, 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Bölge Şampiyonası sona erdi.

Aşıkpaşa Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, Eskişehir, Ankara, Sivas, Konya, Karaman, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat'tan 600 sporcu ve antrenör katıldı.

Salonu dolduran çok sayıda sporsever, zorlu ve çekişmeli geçen müsabakaları takip etti.

Şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Türkiye Muaythai Federasyonu Asbaşkan Halil Demir, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Kırşehir'e ev sahipliği ve katkıları için teşekkür etti.