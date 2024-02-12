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        Gençler, 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Bölge Şampiyonası tamamlandı

        Kırşehir'de düzenlenen Gençler, 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Bölge Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 14:53 Güncelleme: 12.02.2024 - 14:53
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        Gençler, 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Bölge Şampiyonası tamamlandı
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        Kırşehir'de düzenlenen Gençler, 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Bölge Şampiyonası sona erdi.

        Aşıkpaşa Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, Eskişehir, Ankara, Sivas, Konya, Karaman, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat'tan 600 sporcu ve antrenör katıldı.

        Salonu dolduran çok sayıda sporsever, zorlu ve çekişmeli geçen müsabakaları takip etti.

        Şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

        Türkiye Muaythai Federasyonu Asbaşkan Halil Demir, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Kırşehir'e ev sahipliği ve katkıları için teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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