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        Kırşehir'de jandarmadan dolandırıcılık uyarısı

        Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 15:44 Güncelleme: 13.02.2024 - 15:46
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        Kırşehir'de jandarmadan dolandırıcılık uyarısı
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        Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, suçların önlenmesi ve vatandaşın maddi zarara uğramaması amacıyla dolandırıcılıkla ilgili broşür ve afiş hazırlandığı belirtildi.

        Jandarma ekiplerince hazırlanan broşür ve afişlerin, il genelinde köy ve beldelerde vatandaşın görebileceği yerlere asıldığı vurgulanan açıklamada, kendisini jandarma, polis veya savcı olarak tanıtıp para talep edenlere inanılmaması konusunda halkın bilgilendirildiği kaydedildi.

        Açıklamada, güvenilir olmayan sosyal medya hesaplarından alışveriş yapılmaması, telefona gelen "Hediye çeki kazandınız", "Hakkınızda icra takibi başlatıldı", "Sigorta borcunuz var" gibi mesajlara itibar edilmemesi konusunda da vatandaşlara bilgi verildiği aktarıldı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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