Kırşehir'de bölücü terör örgütüne yönelik operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Bölücü terör örgütüne yönelik 22 ilde eş zamanlı düzenlenen "Bozdoğan-1" operasyonu kapsamında Kırşehir'de 1 şüpheli yakalandı.
Bölücü terör örgütüne yönelik 22 ilde eş zamanlı düzenlenen "Bozdoğan-1" operasyonu kapsamında Kırşehir'de 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenleyerek şüpheli M.Y'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyette işlemleri sürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün, bölücü terör örgütüne yönelik 22 ilde eş zamanlı düzenlenen "Bozdoğan-1" operasyonlarında 179 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.
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