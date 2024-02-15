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        Kırşehir'de bölücü terör örgütüne yönelik operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Bölücü terör örgütüne yönelik 22 ilde eş zamanlı düzenlenen "Bozdoğan-1" operasyonu kapsamında Kırşehir'de 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 12:50 Güncelleme: 15.02.2024 - 12:53
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        Kırşehir'de bölücü terör örgütüne yönelik operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Bölücü terör örgütüne yönelik 22 ilde eş zamanlı düzenlenen "Bozdoğan-1" operasyonu kapsamında Kırşehir'de 1 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenleyerek şüpheli M.Y'yi gözaltına aldı.

        Şüphelinin emniyette işlemleri sürüyor.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün, bölücü terör örgütüne yönelik 22 ilde eş zamanlı düzenlenen "Bozdoğan-1" operasyonlarında 179 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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