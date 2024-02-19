Kırşehir'de zekat bilincinin artırılmasına yönelik konferans düzenlendi

Kırşehir İl Müftülüğünce zekat bilincinin artırılmasına yönelik konferans gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Valisi Hüdayar Mete Buhara, toplumun refahı ve huzuru açısından din görevlilerinin vazifelerini gayret ve azimle yerine getirdiklerini belirtti.

Buhara, toplumu bir arada tutan, toplumla iletişimde üslubuna dikkat eden ve onlarla gönül köprüsü kuran din görevlilerine emeklerinden dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin de toplumda zekat bilincinin artırılması, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı zekat hizmetlerinin nasıl işlediğine dair sunum gerçekleştirdi.

İl Müftüsü Mustafa Tekin ise toplumsal yardımlaşma konusunda katılımcılara bilgi verdi.