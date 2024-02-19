Kıbrıs gazisi emekli Tümgeneral Erdem, son yolculuğuna uğurlandı

KIRŞEHİR'de geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi emekli Tümgeneral Hasan Cemil Erdem (69), askeri tören sonrası toprağa verildi. Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi emekli Tümgeneral Hasan Cemil Erdem için Çiçekdağı ilçesinde askeri tören düzenlendi. Törene Vali Hüdayar Mete Buhara, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen, Muharip Gaziler Kırşehir Şubesi Derneği Başkanı Kemal Parlak, Erdem'in ailesi ve yakınları katıldı. Gazi Erdem, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Osman Şevki Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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