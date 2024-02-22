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        Kırşehir'de Kur'an kursu öğrencilerinden Gazze'ye destek

        Kırşehir'de Kur'an kursunun 4-6 grubu öğrencileri, harçlıkları ve oyuncaklarıyla Gazzeli çocuklara destek oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 15:35 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:36
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        Kırşehir'de Kur'an kursu öğrencilerinden Gazze'ye destek
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        Kırşehir'de Kur'an kursunun 4-6 grubu öğrencileri, harçlıkları ve oyuncaklarıyla Gazzeli çocuklara destek oldu.

        İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Müftülüğe bağlı Hacı Narin İhsan Yeşilli Kur'an Kursu'nun 4-6 yaş grubu öğrencileri, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) görevlileriyle bir araya geldi.

        Minikler, Kur'an kursuna gelen TDV görevlilerine harçlıklarının olduğu kumbaralarını ve kendi hazırladıkları oyuncakları teslim etti.

        İl Müftüsü ve TDV Kırşehir Şube Başkanı Mustafa Tekin, Filistin ve Gazze halkı için yardım seferberliğine miniklerin de katılmasından duyduğunu memnuniyeti aktardı.

        Kendileri minik, yürekleri kocaman olan çocuklara teşekkür eden Tekin, "Minik öğrencilerimiz, biriktirdikleri harçlıklarını mazlum ve mağdur Filistin ve Gazze'de İsrail saldırılarına hedef olan yaşıtlarına gönderilmek üzere Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı. Bu güzel davranışlarından dolayı hepsini gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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