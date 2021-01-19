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Kısıtlamaların yılbaşı elektrik tüketimine etkisi ortaya çıktı

Koronavirüsle mücadele kapsamında yılbaşı gecesi büyük kutlamalara getirilen sınırlama ve sokağa çıkma yasağı ile pek çok ilde mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları elektrik tüketimini belirgin biçimde düşürdü

Kısıtlamaların yılbaşı elektrik tüketimine etkisi ortaya çıktı

İstanbul Avrupa Yakası’nın elektrik dağıtımını yapan Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ’nin (BEDAŞ) hesaplamalarına göre 31 Aralık 2019’da İstanbul Avrupa Yakası’nda toplam 81.5 milyon kilovatsaat elektrik tüketildi. 31 Aralık 2020 Perşembe günü bu rakam yüzde 14’lük düşüşle 69.7 milyon kilovatsaate indi. 12 milyon kilovatsaat düşüş oldu. 31 Aralık 2020 günü, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında konut abonelerinin elektrik tüketimi yüzde 8, ticarethanelerin yüzde 25 geriledi. Sanayi abonelerinin tüketimi bir önceki yılla paralel bir seyir izledi. Salgın nedeniyle 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00’den, 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00’e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da yılın ilk günü Avrupa Yakası’nda elektrik tüketimini düşürdü. 2020 yılı 1 Ocak’ta bölgede elektrik tüketimi 64.9 milyon kilovatsaatken, bu yılın ilk günü söz konusu rakam yüzde 18’lik düşüşle 53.4 milyon kilovatsaatte kaldı. 1 Ocak günü, bir önceki yılın aynı gününe göre elektrik tüketimi konutlarda yüzde 7, ticarethanelerde yüzde 34 ve sanayide yüzde 9 geriledi.

TURİZMİN BAŞKENTİ ANTALYA

Peki, turizmin başkenti olarak öne çıkan Antalya ve bölgedeki diğer illerde tüketim ne oldu? Bölgenin şehiriçi elektrik dağıtımını yapan AEDAŞ’ın hesaplamasına göre Antalya, Burdur ve Isparta’da elektrik tüketimi düştü. 2020 yılının son günü 3 ildeki elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 geriledi.

31 Aralık 2019 tarihinde 25.9 milyon kilovatsaat olan bölgedeki elektrik tüketimi, 31 Aralık 2020 günü 22.9 milyon kilovat düzeyine indi.
31 Aralık günü Antalya, Burdur ve Isparta’da konut abonelerinin elektrik tüketimi 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 12, ticarethane abonelerinin yüzde 27 geriledi. sanayi abonelerinin elektrik tüketiminde yüzde 10’luk artış gözlendi.

1 Ocak 2020’de bölgedeki toplam tüketim 24.1 milyon kilovatsaatken, bu yıl aynı dönemde bu rakam yüzde 14’lük bir düşüşle 20.8 milyon kilovatsaat seviyesine geriledi. 1 Ocak günü, bir önceki yıla göre konutların elektrik tüketimi yüzde 14, ticarethanelerin yüzde 30 düştü. Yılın ilk günü sanayi abonelerinde de yüzde 9’luk bir artış görüldü.

Orta Anadolu’daki üç ilde Sivas, Tokat ve Yozgat’ta tüketim farklı bir seyir gösterdi. ÇEDAŞ’ın yaptığı çalışmaya göre, b u şehirlerde toplam elektrik tüketimi 31 Aralık’ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı. 31 Aralık 2019’da toplam 6.5 milyon kilovatsaat olan bölgedeki elektrik tüketimi, 31 Aralık 2020 günü 6.8 milyon kilovatsaate yükseldi. Yılın son günü konut abonelerinde yüzde 9, sanayi abonelerinde yüzde 5’lik bir artış gözlendi. Ticarethanelerin elektrik tüketimi de yılın son günü yüzde 8 geriledi.

Bölgede yılın ilk gününde elektrik tüketimi geçen yılın üzerinde seyretti. 1 Ocak 2020’de 6.2 milyon kilovatsaat elektrik tüketen Sivas, Tokat ve Yozgat’ta yeni yılın ilk günü tüketim yüzde 1’lik artışla 6.3 milyon kilovatsaat oldu. Yılın ilk günü konut abonelerinin elektrik tüketimi yüzde 11, sanayinin yüzde 6 yükseldi. Ticarethanelerin elektrik tüketimi aynı tarihte yüzde 16 geriledi.

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