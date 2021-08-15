"OYNAYACAĞIM KARAKTERE GOOGLE'DAN BAKTIM"

34 yaşındaki oyuncu, "Bana senaryo gönderilmedi. Sadece, 'Bu senin oynayacağın karakter.' denildi. Ben de 'Tamam.' dedim. Sonra karaktere, Google'a baktım. Bu, kimi oynayacağını anlamanın harika bir yolu." diye konuştu.