Türkiye'de sadece Socipol’ün kaydını tuttuğu ve her hafta pazartesi günü güncellenen IMDB Starmetre verileri açıklandı. Bu haftanın verilerine göre Kıvanç Tatlıtuğ, Türk oyuncular arasında 1’inci, dünya sıralamasında ise 4817’nci oldu. Ünlü oyuncu ayrıca 5000 isimlik global listedeki tek Türk olma başarısını gösterdi.

BELÇİM BİLGİN İKİNCİ SIRADA

“Türk oyuncu” kategorisinde Tatlıtuğ’u Belçim Bilgin takip etti, üçüncülüğe ise sürpriz bir isim yerleşti. “Çukur” dizisiyle adını duyuran İrem Altuğ, üçüncü Türk oyuncu olarak ana listede 8056’ncı sıraya oturdu. Dünya üzerinde 10 milyondan fazla televizyon ve sinema oyuncusunun yer aldığı veri tabanında ilk 10 bin ismin içinde bulunmak prestij göstergesi kabul ediliyor.

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