Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer o soruyu yanıtsız bıraktı

Bir markanın yeni yıl davetine iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri yoğun ilgi gösterdi. Davetliler arasındaki Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ için yılbaşı kombini yaptı. Dizer, kendisine yöneltilen Kıvanç Tatlıtuğ ve köpeği hakkında çıkan haberler hakkında konuşmayarak, rahatsızlığını dile getirdi