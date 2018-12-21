Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, bir markanın yeni yıl davetine iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri yoğun ilgi gösterdi.
Erkek moda markası olmasına rağmen kadınların en iyi alışveriş eşlikçisi olduğundan hareketle sadece kadınların katılımıyla düzenlenen markanın geleneksel yeni yıl davetinin katılımcıları arasında Başak Dizer Tatlıtuğ, Elif Gönlüm, Özlem Avcıoğlu, Şah Yaycı, Begüm Özer, Sedef Orman, Begüm Karamahmutoğlu, Akasya Asıltürkmen, Berrin Okçu, Şule Cümbüş, Sibel Kerimoğlu, Müge Sırmabıyık, Meltem Kazaz, Sedef Iybar gibi isimler yer aldı. Zeynep Doğan’ın da konuklarıyla tek tek ilgilendiği etkinlikte keyifli anlar yaşandı.
Davetliler arasındaki Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ için yılbaşı kombini yaptı. Dizer, kendisine yöneltilen Kıvanç Tatlıtuğ ve köpeği hakkında çıkan haberler hakkında konuşmayarak, rahatsızlığını dile getirdi.
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