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        Haberler Röportajlar Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni yatı 1.5 milyon Euro - Magazin haberleri

        Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni yatı 1.5 milyon Euro

        Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 1.5 milyon Euro değerindeki yeni yatıyla Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. Eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Ege koylarını gezen Tatlıtuğ'un kaptanlık performansı dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 21:14 Güncelleme: 28.07.2025 - 21:58
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        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
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        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ, 'Mazu 52 hts' özel sipariş yatıyla Yalıkavak’ta görüntülendi.

        Eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe’yle Ege koylarını gezen Kıvanç Tatlıtuğ, yatın dümenine kendi geçerken bütün işlerle kendisi ilgilendi.

        Yatının fiyatının 1.5 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.

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        #kıvanç tatlıtuğ
        #Başak Dizer Tatlıtuğ
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