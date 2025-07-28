Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni yatı 1.5 milyon Euro
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 1.5 milyon Euro değerindeki yeni yatıyla Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. Eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Ege koylarını gezen Tatlıtuğ'un kaptanlık performansı dikkat çekti
Giriş: 28.07.2025 - 21:14 Güncelleme: 28.07.2025 - 21:58
Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ, 'Mazu 52 hts' özel sipariş yatıyla Yalıkavak’ta görüntülendi.
Eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe’yle Ege koylarını gezen Kıvanç Tatlıtuğ, yatın dümenine kendi geçerken bütün işlerle kendisi ilgilendi.
Yatının fiyatının 1.5 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.
REKLAM
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ