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'Kızılcık Şerbeti' ekran yolculuğuna başladı

SHOW TV’de ekrana gelen, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı dizi “Kızılcık Şerbeti”, dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle sosyal medyanın gündemine yerleşti

'Kızılcık Şerbeti' ekran yolculuğuna başladı
'Kızılcık Şerbeti' ekran yolculuğuna başladı
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HABERTURK.COM

#KızılcıkŞerbeti etiketi Twitter’da yayın süresince TT listesinin zirvesinde yer aldı. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle ekranlara farklı bir soluk getiren diziye, sosyal medya üzerinden övgüler yağdı. İzleyenler, Kızılcık Şerbeti’ni hayatın içinden, gerçekçi ve samimi bulduklarını dile getirdiler.

İKİ UÇ AİLE BİR ARAYA GELDİ!

Dizinin ilk bölümünde; inandığı doğrulara sıkı sıkıya bağlı, prensip sahibi bir kadın olan Kıvılcım, üniversite öğrencisi olan büyük kızı Doğa’nın hamile olduğunu öğrenmesiyle yıkıldı. Kızının ileride başarılı ve mutlu bir hayat sürmesini isterken, Doğa’nın erken yaşta hamile kalması ve ardından evden kaçarak yıldırım nikahıyla Fatih’le evlenmesi Kıvılcım’ı hayal kırıklığına uğrattı.

Çaresiz kalan ve Doğa’yı kaybetmek istemeyen Kıvılcım, Fatih ve ailesini evine davet etti. Bölümde; farklı kültürlere ait iki ailenin ilk kez bir araya geldiği sahnede tansiyon yükseldi. Fatih’in ailesi ile tanışmasıyla büyük bir şok yaşayan Kıvılcım aynı zamanda öğrencisi Metehan’ın babası Ömer’in, Fatih’in amcası olduğunu öğrendi.

İşte o anlar;

İzlemek için tıklayınız

İKİNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

Yayınlanan ilk bölümün hemen ardından ikinci bölüm tanıtımı da izleyiciyle buluştu ve heyecanı artırdı. Kızılcık Şerbeti’nin ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı.

Kıvılcım ve Doğa arasında Fatih’in ailesi sebebiyle gerilimin giderek yükseldiği tanıtımda Pembe ve kızı Nursema’nın Kıvılcım’ı okulda ziyaret etmesi dikkat çekiyor. Doğa, okulunu dondurmaya karar verdiğini söyleyerek Kıvılcım’ı şoke ederken bu kararın aileler arasındaki dengeleri nasıl değiştireceği merakla bekleniyor.

Kızılcık Şerbeti’nin 2. Bölüm Tanıtımı;

Senaryosunu Melis Civelek’in, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği “Kızılcık Şerbeti”nin Cuma günü yayınlanacak yeni bölümünde Kıvılcım’ın, kızının evliliği için nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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