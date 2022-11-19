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'Kızılcık Şerbeti' ilgiyle izlendi

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam ekrana gelen bölümü ilgiyle izlendi

'Kızılcık Şerbeti' ilgiyle izlendi
'Kızılcık Şerbeti' ilgiyle izlendi
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HABERTURK.COM

'Kızılcık Şerbeti' adlı dizi ABC1 20+’da ise 4.48 izlenme oranı 10.33 izlenme payı, AB’de 4.44 izlenme oranı 11.48 izlenme payı, Total’de ise 3.28 izlenme oranı ve 7.60 izlenme payı aldı.

YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yayınlanan bölümde, Doğa ve Fatih’in olaylı düğününe Kayhan’ın nişanlısı Ecem’in farklı gelmesi dikkatleri çekti. Oteller zinciri sahibi olan Fatih’in ailesiyle iş yapmak istediği için bu yola başvuran Kayhan’ın kurnazlığı ailelerinin tepkisini çekti.

Çimen ve Metehan arasında okulda çıkan anlaşmazlık Kıvılcım ve Ömer’i bir kez daha bir araya getirdi. İkilinin buluşmasında eriyen buzlar izleyenlerin beğenisini topladı. Alev’in, Abdullah Bey’i yemeğe çıkararak özür dilemesi ise bölümün unutulmaz anlarına sahne oldu.

Bu durumdan rahatsız olan Pembe, önce Alev’in ardından Abdullah’ın Almanya’ya gideceğini öğrenmesiyle şüpheye kapıldı. Bölümün final sahnesinde Pembe’nin, Kıvılcım’a giderek Alev ve Abdullah’ın ilişkisi olduğunu söylemesi tansiyonu yükseltti.

Yaşanan diyalog esnasında arka odadan Alev’in gelmesi Pembe’yi şoke etti.

“Kardeşinizin kocamla ilişkisi var”

İzlemek için tıklayınız

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

Dizinin 25 Kasım Cuma günü yayınlanacak yeni bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu. Tanıtımda, fikir ayrılığına düşen Doğa ve Fatih’in tartışması merak uyandırdı.

Kayhan’ın, Fatih’in aile şirketine giderek Ömer’le iş yapmak istemesi Kıvılcım’ı rahatsız ederken Abdullah’ın şirketin organizasyon işlerini Alev’e vermesi dikkat çekti.

Tanıtımda Kıvılcım ve Pembe’nin şiddete uğrayan bir kadına yardım eli uzattığında yaşananlar akıllarda soru işareti bıraktı.

Kızılcık Şerbeti’nin 5. Bölüm Tanıtımı;

Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma günü saat 20.00’de SHOW TV’de.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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