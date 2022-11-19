'Kızılcık Şerbeti' ilgiyle izlendi

'Kızılcık Şerbeti' adlı dizi ABC1 20+’da ise 4.48 izlenme oranı 10.33 izlenme payı, AB’de 4.44 izlenme oranı 11.48 izlenme payı, Total’de ise 3.28 izlenme oranı ve 7.60 izlenme payı aldı.

Yayınlanan bölümde, Doğa ve Fatih’in olaylı düğününe Kayhan’ın nişanlısı Ecem’in farklı gelmesi dikkatleri çekti. Oteller zinciri sahibi olan Fatih’in ailesiyle iş yapmak istediği için bu yola başvuran Kayhan’ın kurnazlığı ailelerinin tepkisini çekti.

Çimen ve Metehan arasında okulda çıkan anlaşmazlık Kıvılcım ve Ömer’i bir kez daha bir araya getirdi. İkilinin buluşmasında eriyen buzlar izleyenlerin beğenisini topladı. Alev’in, Abdullah Bey’i yemeğe çıkararak özür dilemesi ise bölümün unutulmaz anlarına sahne oldu.

Bu durumdan rahatsız olan Pembe, önce Alev’in ardından Abdullah’ın Almanya’ya gideceğini öğrenmesiyle şüpheye kapıldı. Bölümün final sahnesinde Pembe’nin, Kıvılcım’a giderek Alev ve Abdullah’ın ilişkisi olduğunu söylemesi tansiyonu yükseltti.

Yaşanan diyalog esnasında arka odadan Alev’in gelmesi Pembe’yi şoke etti.