Çimen'in aşkı uğruna göze aldığı hayat, gittikçe onu zorlamaya başlamıştır. Görkem'in, Fatih ile çıktığı gece gezmesinden dağıtmış olarak eve dönmesi Ünal ailesi tarafından hiç hoş karşılanmaz. Ancak annesinin vefatı konunun uzamasını engeller.

Son bir kez konuşmak için Umut'un yanına giden Nursema, çok acı bir gerçekle karşı karşıya kalır.