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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Maraş, KKTC’nin itici gücü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta Maraş’ın açılmasının ekonomi ve turizm açısından KKTC’ye faydaları olacağını belirterek, "Maraş KKTC’nin bir itici gücü olarak orada duruyor” dedi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Maraş, KKTC’nin itici gücü
Ersin Tatar'dan Maraş açıklaması
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AA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’deki temasları kapsamında Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nin Tarihi Türk Ocağı Salonu’nda "Avrasya Hizmetleri Ödülleri 2021"e katılarak konuşma yaptı.

Osmanlı’nın 1571’de Kıbrıs’ı fethettiğini anımsatan Tatar, "Maraş ata toprağıdır." diye konuştu.

AA'nın haberine göre; Osmanlı'nın fethin ardından Maraş'ta ilk olarak vakıflar kurduğunu ancak İngiltere yönetimi döneminde buradaki vakıf mallarının Rumlara peşkeş çekildiğini söyleyen Tatar, kentin, 1974 öncesi de Akdeniz'in en fazla turist ağırlayan bir tatil beldesi olduğunu hatırlattı.

Tatar şöyle devam etti:

"Maraş'ın açılma zamanının geldiğini haykırınca büyük bir rağbet gördük. Türkiye Cumhuriyeti'nin destekleriyle o Kapalı Maraş, açılmış bir Maraş olarak KKTC hükûmetinin bir itici gücü olarak orada duruyor. Bir kere ekonomik bakımdan, bir kere turizm bakımından ve siyasal anlamda da bu iki devletli politikayı artık gündeme getirdikten sonra Maraş açılımıyla daha güçlü bir devlet, daha güçlü bir KKTC ve Türkiye ile iş birliğiyle daha haysiyetli, bize yakışan bir siyasettir."

"HALKLARIN KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKI VARDIR, İŞTE KIBRIS’TA DA BU VARDIR"

Kıbrıs’ın kendi geleceğini tayin etmesine ilişkin konuşan Tatar, "İnsan hakları denildiğinde halkların kendi kaderini tayin hakkı vardır. İşte Kıbrıs’ta da bu vardır." şeklinde konuştu.

Kıbrıs’ın Türkiye’nin garantörlüğünde kendi halkı, devleti, devlet kurumlarıyla kendi kaderini tayin için yıllardır mücadele verdiğini kaydeden Tatar, "Kıbrıs'ta bu gerçeklerin kökleşmesinin dünya tarafından da kabul edilmesi gerektiğini bir kez daha paylaşmak istiyorum. Aksine 1974 öncesine dönüş Kıbrıs’ta çatışmayı da kavgayı da huzursuzluğu da her türlü kargaşayı da geri getirecek bir potansiyele sahiptir.” ifadesini kullandı.

Tatar şunları kaydetti:

“Benim yolum bizlerin yoludur. Benim yolum Türklük yoludur. Benim yolum Kıbrıs Türk halkının bekası, KKTC’nin güçlenmesi, büyük Türk dünyasında Türk dünyasının bir parçası olarak Türkiye ile iş birliği içinde bize yakışan bir şekilde bağımsız, özgür ve onurlu bir şekilde KKTC’nin yaşam mücadelesinin taçlandırılması içindir. “

Tatar konuşmasının ardından kendisine takdim edilen "Kazak Şapanı" adlı geleneksel elbiseyi giydi.

Eko Avrasya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren de Türkiye ile Türk dünyası arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal iş birliği ile dostluk bağlarının kuvvetlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini, Türkiye'nin tanıtım konusunda kamu diplomasisi alanında adımlar attıklarını kaydetti.

Eren, "Eko Avrasya olarak bugün geldiğimiz noktaya bakacak olursak kamu ve ekonomi diplomasisi alanında yaklaşık 40 ülkede gerçekleştirmiş faaliyetler her kesim tarafından takdirle karşılanmaktadır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Tatar, törende Azerbaycan'ın Tovuz şehitlerinden Tümgeneral Polat Haşimov’un annesine çiçek ve plaket takdim etti. Ersin Tatar, şehide Allah’tan rahmet, annesine de sabırlar diledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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