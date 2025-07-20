Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda “Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi Temel Atma ve Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı Açılış Töreni"nde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

"Kıymetli misafirleri sizleri muhabbetle selamlıyorum. KKTC'nin özgürlük bayramını kutlarım. Mayıs ayında bir aradaydık. Şu anda içinde bulunduğumuz yerleşkesinin açılışını gerçekleştirerek bu topraklara bir mühür daha vurmuştuk. Teknofest'te dile getirdiğim tüm projelerde ciddi aşamalar kat ettik. Bugün de yeni yatırım müjdeleriyle huzurunuzdayız.

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Kıbrıs Türkü ile birlikte barış destanı yazdık. Barış destanının 51. yıldönümünde bugün açılışlar yapıyoruz. KKTC'nin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Sanayi bölgesinden çıkan ağır tonajlı araçlar artık şehir içine girmeyecek. Akaryakıttan 77 milyon lira toplam 2 milyar 177 milyon lira tasarruf edilecek. Trafik yükü azalacak, hava kalitesi artacak Lefkoşa nefes alacaktır."

İKİ YILDA 37 MİLYAR LİRALIK KAYNAK Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün ayrıca 320 yatak kapasiteli yeni devlet hastanesinin ilk etabının temelini atıyoruz. 110 yoğun bakım yatağı, 80 poliklinik hizmet verecek. Sağlık çalışanlarımız için tüm imkanlar düşünüldü. Hastane açılışımızı da inşallah birlikte yapacağız. Biz yaparız. Denizin altından da suyu Türkiye'den buraya getiririz dedik ve getirdik. KKTC kalkınma hamlesi başlattı. Ulaştırma, sağlık gibi alanlarda projeler yaptık. Son 2 yılda 37 milyar liralık kaynağı sizlerin istifadesine sunduk. Bu projeleri bir ülkenin kalkınmasının temeli olarak gören bir cumhurbaşkanıyım. Girne Askeri Hastanesi'ni hizmete sunduk." "HER ZAMAN BURADA OLACAĞIZ" "Pamukova Devlet Hastanesi inşaatına yakında başlıyoruz. Hastane yatırımları yanı sıra köy ve kırsalda yaşayan kardeşlerimiz için sağlık ocaklarında sona gelindi. Bir sonraki gelişimizde o eserlerin de açılışını gerçekleştireceğiz. Dijitalleşme alanında veri güvenliği çalışmalarıyla KKTC'nin güçlendirilmesine yönelik önemli destekler vermiştik. İşlemleri daha hızlı yapılmasının önünü açtık. Fiber altyapı girişimleriyle bu süreci bir sonraki adıma taşıyoruz. Tarımsal sulamada devrim niteliğinde adımlar atıyoruz.