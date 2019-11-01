Caner Aktan'ın haberine göre olay, 17 Haziran 2018'de Kocaeli'nin Kandıra İlçesi Araman Küçükhasanlı Mahallesi'nde meydana gelmişti. Mahalle halkı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "yaza merhaba" eğlencesinde İbrahim K. belindeki tabancayı çıkartarak havaya 3 el ateş açtı. Eğlenceyi düzenleyen isimlerden biri olan Nihat Öztürk ise İbrahim K.'yı uyararak "Havaya ateş etme, birileri vurulabilir" dedi.

KENDİSİ VURULDU

İddialara göre bu ikazın ardından İbrahim K. ile Nihat Öztürk arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu İbrahim K., Nihat Öztürk'e yakın mesafeden tabancayla 3 el ateş etti. Nihat Öztürk kurşunların karnına ve ayağına isabet etmesi sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nihat Öztürk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANMADI

Olayla ilgili Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten öldürme" suçlamasıyla açılan davada savcı mütalaa verdi. Sanığın yakın mesafeden ateş etmek suretiyle maktulün ölümüne neden olduğu belirtilen mütalaada, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasına, sanığın işlemiş olduğun suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alındığında tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istendi.

"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

Duruşmada söz alan İbrahim K., "Ben havaya ateş ettikten sonra aracımın olduğu yere gittim. Arada 15-20 metrelik bir mesafe vardı. Daha sonra aradan 3-4 dakikalık bir süre geçti. Öldürmek için bir kastım yoktu, olsaydı ilk anda öldürürüm. Beni iki otomobilin arasına sıkıştırdılar. Üzerime 30-40 kişi geldi. Bana yönelik ağza alınmayacak şekilde küfür ettiler" dedi. Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.