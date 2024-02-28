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        Cumhur İttifakı, Gebze'de seçim çalışmalarını sürdürüyor

        Cumhur İttifakı, seçim çalışmaları kapsamında Gebze'de 120 bin haneyi ziyaret etmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 19:32 Güncelleme: 28.02.2024 - 19:34
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        Cumhur İttifakı, Gebze'de seçim çalışmalarını sürdürüyor
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        Cumhur İttifakı, seçim çalışmaları kapsamında Gebze'de 120 bin haneyi ziyaret etmeyi hedefliyor.

        AK Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Gebze İlçe Teşkilatı ve Cumhur İttifakı, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik içerisinde seçim çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

        Her gün 2 bin 400 haneye ulaştıklarını vurgulayan Kaya, "Gebze'mizde çalmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacağız. Her gün, her mahallede, her sokakta AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak sahadayız." değerlendirmesinde bulundu.

        Kaya, 120 bin hanenin tamamını ziyaret etmek için seferberlik başlattıklarına işaret ederek, "Cumhur İttifakı adayımız Zinnur Büyükgöz, Seçim Koordinasyon Merkezi programı dahilinde bir ekiple, Gebze'mizin kanaat önderleri ve esnaflarımızla buluşuyor. Akşamları da dernek ziyaretleri ve gençlik otobüsünde gençlerin sorularını yanıtlıyor, kadın kollarımızın düzenlediği kadın buluşmalarıyla, yoğun programına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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