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        Kocaeli'de 138 bin makaron ele geçirildi

        Kocaeli'nin Gebze ve Körfez ilçelerinde 138 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 15:25 Güncelleme: 28.02.2024 - 16:04
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        Kocaeli'de 138 bin makaron ele geçirildi
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        Kocaeli'nin Gebze ve Körfez ilçelerinde 138 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Gebze ve Körfez ilçelerinde bir araç ve ikamette arama yapıldı.

        Aramalarda, 138 bin makaron, 96 kilogram kıyılmış tütün, 2 elektrikli sigara sarma makinesi ve 1 kompresör bulundu.

        Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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