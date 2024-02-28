Kocaeli'de 138 bin makaron ele geçirildi

Aramalarda, 138 bin makaron, 96 kilogram kıyılmış tütün, 2 elektrikli sigara sarma makinesi ve 1 kompresör bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Gebze ve Körfez ilçelerinde bir araç ve ikamette arama yapıldı.

Kocaeli'nin Gebze ve Körfez ilçelerinde 138 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

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