Karamürsel Belediye Başkan adayı Çetinkaya, taksicilerle bir araya geldi
Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Karamürsel Belediye Başkan adayı Mesut Çetinkaya, taksi duraklarını ziyaret etti.
Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Karamürsel Belediye Başkan adayı Mesut Çetinkaya, taksi duraklarını ziyaret etti.
AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan seçim programı kapsamında taksicilerle bir araya gelen Çetinkaya, esnafın talep ve önerilerini dinledi.
Taksici esnafıyla sohbet eden Çetinkaya, hedeflerini ve projelerini anlattı.
Çetinkaya, "Taksici esnafımız, ilçenin nabzını tutan en iyi esnaf gruplarından biridir. Hepiniz Karamürsel için çok değerlisiniz. Bugün beni burada karşılayarak, destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Rabbi'm hayırlı, bereketli kazançlar nasip etsin." ifadelerini kullandı.
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