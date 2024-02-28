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        Kocaeli'de uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 09:33 Güncelleme: 28.02.2024 - 09:35
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        Kocaeli'de uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphelendikleri M.N.U, K.T. ve A.U'yu durdurdu.

        Zanlıların üzerinde yapılan aramada, 153,55 gram sentetik uyuşturucu, 0,45 gram esrar ve 92 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Ekipler, çeşitli suçlardan arandığı öğrenilen A.U. ile diğer şüphelileri gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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