Kocaeli'de uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphelendikleri M.N.U, K.T. ve A.U'yu durdurdu.
Zanlıların üzerinde yapılan aramada, 153,55 gram sentetik uyuşturucu, 0,45 gram esrar ve 92 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ekipler, çeşitli suçlardan arandığı öğrenilen A.U. ile diğer şüphelileri gözaltına aldı.
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