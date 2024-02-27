Marmara Kariyer Fuarı sona erdi
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF) sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF) sona erdi.
Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 15 üniversite paydaşlığında gerçekleşti.
Çeşitli sektörlerden 1071 firmanın yer aldığı fuarda, stantları ziyaret eden öğrenciler iş olanaklarıyla ilgili bilgiler aldı.
Anadolu Ajansı
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