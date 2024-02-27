Marmara Kariyer Fuarı sona erdi

Çeşitli sektörlerden 1071 firmanın yer aldığı fuarda, stantları ziyaret eden öğrenciler iş olanaklarıyla ilgili bilgiler aldı.

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