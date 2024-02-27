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        Marmara Kariyer Fuarı'nda dünyada ve Türkiye'de e-spor konuşuldu

        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı'nda (MARMARAKAF) "Dünyada ve Türkiye'de E-spor" paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 16:18 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:41
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        Marmara Kariyer Fuarı'nda dünyada ve Türkiye'de e-spor konuşuldu
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        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı'nda (MARMARAKAF) "Dünyada ve Türkiye'de E-spor" paneli düzenlendi.

        Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 15 üniversite paydaşlığında Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, ikinci gününde devam ediyor.

        KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Eyüp Uzuner moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde konuşan Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) Genel Koordinatörü Talha Karataş, federasyonları ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        TESFED'in dünyada öne çıktığını ifade eden Karataş, federasyon başkanı Alper Afşin Özdemir'in, Global Espor Federasyonunun yönetim kuruluna seçildiğini kaydetti.

        Karataş, bunun Türkiye'ye stratejik önem kazandırdığını dile getirerek, Türkiye Espor Milli Takımı'nın uluslararası başarılar kazandığını anlattı.

        Türkiye'yi e-spor alanında global çapta temsil etme fırsatı bulduğunu aktaran Karataş, bu işi yapmakla mutluluk duyduğunu söyledi.

        Karataş, "Çok başarılı özel kulüplerimiz var. Bunlar dünyaca ünlü liglerin şampiyonalarına katılarak birincilikler, ikincilikler, altın madalyalar, büyük para ödülleri almıştır. Bu da Türk e-sporunun hem dünyada hem de yerel çaptaki güçlülüğünü anlatıyor." ifadesini kullandı.

        - "Amacımız lisanslı sporcu sayısını artırmak"

        Hado Türkiye Direktörü Koray Erdemir de hadonun, artırılmış gerçeklikle yapılan e-spor branşı olduğunu ifade ederek, oyunun kurallarından, oynanma şeklinden ve alınan başarılardan bahsetti.

        Erdemir, 2023-2024 sezonunda 50'nin üzerindeki üniversitenin Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun Hado Turnuvasına kayıtlı olduğunu dile getirerek, "Bu sene itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığımız bizi TESFED altında bir branş sporu olarak konumlandırdı. Amacımız lisanslı sporcu sayısını artırıp belirli bir sayıda aktif spor yapan insanlarla bunu devam ettirmek. Bütün ekibimiz spor bilimleri mezunudur. Aynı şekilde şehirlerdeki yapılanmamız da distribütörlerimizi yönlendirmemiz de o şekildedir." diye konuştu.

        Türkiye Espor Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Eren Azak ise Kocaeli'de e-sporla ilgili yaptıkları çalışmalara değinerek, kentte 215'e yakın lisanslı e-sporcu, 8 de kulüp bulunduğunu kaydetti.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Espor Sorumlusu Mehmet Ali Yılmaz, kulübün bu alandaki faaliyetlerinden bahsetti.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Espor Antrenörü Efe Ataman, takımlarının antrenman tarzını aktararak, yaptıkları çalışmalar sonucunda katıldıkları turnuvalarda başarılar kazandıklarını belirtti.

        Öte yandan sanatçı Hülya Koçyiğit ve Okan Bayülgen de fuar kapsamında düzenlenen söyleşilerde öğrencilerle bir araya geldi.

        - Anadolu Ajansı standında öğrenciler bilgilendiriliyor

        Toplam 15 üniversite paydaşlığında, çeşitli sektörlerden 1071 firmanın katılımıyla düzenlenen fuarda Anadolu Ajansı da stant açtı.

        Fuara yoğun ilgi gösteren öğrenciler, stantları gezerek iş olanaklarıyla ilgili bilgi alıyor.

        Anadolu Ajansının yayınlarını inceleme fırsatı bulan öğrenciler, kurumda staj imkanlarına dair de bilgilendiriliyor.

        Çeşitli etkinliklerle öğrencileri ve mezunları iş dünyasının temsilcileriyle buluşturan fuar, bugün sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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