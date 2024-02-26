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        Baba- oğulun yan yana olan evleri yandı

        KOCAELİ'nin Derince ilçesinde baba ve oğlunun yan yana olan tek katlı evleri çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.İlçenin Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak'ta Sebahattin Çakır'ın yaşadığı tek katlı evde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, oğlu Zafer Çakır'ın bitişikteki evine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 2 ev de kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 17:34 Güncelleme: 26.02.2024 - 17:40
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        Baba- oğulun yan yana olan evleri yandı
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        KOCAELİ'nin Derince ilçesinde baba ve oğlunun yan yana olan tek katlı evleri çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.İlçenin Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak’ta Sebahattin Çakır'ın yaşadığı tek katlı evde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, oğlu Zafer Çakır’ın bitişikteki evine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 2 ev de kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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