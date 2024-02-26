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        Bilal Erdoğan, Kocaeli'de cenazeye katıldı

        CUMHURBAŞKANIErdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, kayınpederi Orhan Uzuner'in hayatını kaybeden babası Ali Uzuner'in (91) İzmit'teki cenazesine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kayınpederi Orhan Uzuner'in babası Ali Uzuner, dün İzmit ilçesinde hayatını kaybetti. Sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitiren Ali Uzuner için bugün öğle vakti Yeni Cuma Camisi'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Bilal Erdoğan'ın yanı sıra aile üyeleri, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve kent protokolünden isimler katıldı. Harita ve Tapu Kadastro Müdürlüğü'nden emekli olduğu öğrenilen Uzuner'in cenazesi, Bağçeşme Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 15:00 Güncelleme: 26.02.2024 - 15:00
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        Bilal Erdoğan, Kocaeli'de cenazeye katıldı
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        CUMHURBAŞKANIErdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, kayınpederi Orhan Uzuner'in hayatını kaybeden babası Ali Uzuner'in (91) İzmit'teki cenazesine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kayınpederi Orhan Uzuner'in babası Ali Uzuner, dün İzmit ilçesinde hayatını kaybetti. Sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitiren Ali Uzuner için bugün öğle vakti Yeni Cuma Camisi'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Bilal Erdoğan'ın yanı sıra aile üyeleri, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve kent protokolünden isimler katıldı. Harita ve Tapu Kadastro Müdürlüğü'nden emekli olduğu öğrenilen Uzuner'in cenazesi, Bağçeşme Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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