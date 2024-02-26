Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden M.Ö. yönetimindeki 41 ASE 503 plakalı otomobil, Sultan Orhan Mahallesi mevkisinde O.K. idaresindeki 34 BYF 252 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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