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        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 08:29 Güncelleme: 26.02.2024 - 08:31
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        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden M.Ö. yönetimindeki 41 ASE 503 plakalı otomobil, Sultan Orhan Mahallesi mevkisinde O.K. idaresindeki 34 BYF 252 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada araç sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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