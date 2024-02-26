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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da otomobilin çarptığı 2 arkadaş öldü

        Ankara'da otomobilin çarptığı 2 arkadaş öldü

        Ankara'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen 2 arkadaşa çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan 2 arkadaş hayatını kaybetti. Sürücü otomobilini terk edip kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 04:53 Güncelleme: 26.02.2024 - 05:02
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        Otomobilin çarptığı 2 arkadaş öldü
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        Ankara'da kaldırımda yürüyen iki arkadaş, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü, kaza yerine 100 metre mesafede otomobilini terk edip kaçtı.

        DHA'nın haberine göre; kaza, gece yarısı 1'inci TBMM Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobil, kimliği belirsiz sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımda yürüyen arkadaşlar E.S. ile U.C.'ye çarptı.

        2 ARKADAŞ DA KAZA YERİNDE ÖLDÜ

        Çarpmanın şiddetiyle savrulan 2 arkadaş kanlar içerisinde kalırken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 arkadaşın da yaşamını yitirdiği belirlendi.

        E.S. ile U.C.'nin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

        OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTI

        Kaldırımda yürüyen 2 arkadaşın ölümüne neden olan otomobil sürücüsü ise aracını olay yerine 100 metre mesafede terk edip kaçtı.

        Polis, kaçan sürücünün kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlatırken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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